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Красную книгу России обновили впервые за четверть века

По инф. pnp.ru   
04 Апреля 2020 г.
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Список Красной книги РФ обновлен впервые за 23 года. В него попали 43 новых объекта животного мира, в том числе 29 видов птиц и 14 млекопитающих.

Красную книгу России обновили впервые за четверть века

  • Сибирская гага также теперь считается видом, находящимся под угрозой исчезновения

«Минюст России утвердил приказы Минприроды России, подписанные министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, об утверждении перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и порядка ведения Красной книги РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии.

В перечень впервые попали 43 новых объекта животного мира, в том числе 29 видов птиц и 14 млекопитающих.

  • К редким птицам, в частности, были причислены сибирская гага, чернозобая гагара, серый гусь, малый веретенник, касатка, очковая гага, большой подорлик, гуменник, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, малая колпица, исландский песочник и камчатский тетеревятник.
  • В список краснокнижных млекопитающих вошли каспийский тюлень, сайгак, песец, плотоядная косатка, черношапочный сурок, полосатая гиена, несколько популяций северного оленя, крапчатый суслик, кодарский подвид снежного барана и др.

Предыдущая версия Красной книги РФ была датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно проводиться раз в 10 лет. В пресс-службе ведомства объяснили, что ранее и список животных, которых предполагалось занести в Красную книгу РФ, и сам процесс подготовки новой редакции вызывали немало споров.

Все больше и больше животных с каждым днем оказываются на грани исчезновения, как бы печально ни было это осознавать. Зачастую происходит это по вине человека, который при индустриализации варварски относится к природе и вытесняет ее обитателей с привычных мест. Плюс ко всему сказывается на жизни зверей и глобальное потепление, вот и встает вопрос о том, какой мир мы оставим нашим внукам и правнукам? Будет ли планета наполнена жизнью?...

А вот грустные заголовки на эту непростую тему:

По инф. pnp.ru

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