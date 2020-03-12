В Кении убили редчайших белых жирафов

В заказнике в Кении убили двух редких белых жирафов. Теперь во всем мире остался всего один такой жираф.

О белоснежных жирафах в Кении впервые стало известно в 2017 году. Оказалось, что это результат особой мутации — лейкизма. У полностью белой самки жирафа родились двое детенышей, однако браконьеры убили ее саму и одного из молодых жирафов.

Белые жирафы водились еще и в Танзании и Эфиопии, но там они также стали жертвами браконьеров.

По данным Африканского фонда дикой природы, в Африке стало на 40% жирафов меньше. Их убивают ради мяса и шкур, которые продают за рубежом.

Увы, многие редкие и уникальные животные скоро, видимо, совсем исчезнут с земли. Рассказывать о них своим внукам мы будем с грустью... А виноват во всем этом человек. Жажда наживы у браконьеров затмевает все... и вот еще наши заголовки об этом:



По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...