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В Кении убили редчайших белых жирафов
По инф. rosbalt.ru   
12 Марта 2020 г.
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В заказнике в Кении убили двух редких белых жирафов. Теперь во всем мире остался всего один такой жираф.

В Кении убили редчайших белых жирафов

О белоснежных жирафах в Кении впервые стало известно в 2017 году. Оказалось, что это результат особой мутации — лейкизма. У полностью белой самки жирафа родились двое детенышей, однако браконьеры убили ее саму и одного из молодых жирафов.

Белые жирафы водились еще и в Танзании и Эфиопии, но там они также стали жертвами браконьеров.

По данным Африканского фонда дикой природы, в Африке стало на 40% жирафов меньше. Их убивают ради мяса и шкур, которые продают за рубежом.

Увы, многие редкие и уникальные животные скоро, видимо, совсем исчезнут с земли. Рассказывать о них своим внукам мы будем с грустью... А виноват во всем этом человек. Жажда наживы у браконьеров затмевает все... и вот еще наши заголовки об этом:

По инф. rosbalt.ru

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