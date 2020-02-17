Красноярцы сравнили свой город с газовой камерой

Жители Красноярска четвертый день страдают от сильного смога. В городе в пятницу из-за безветрия был введен режим «черного неба».

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Горожане жалуются на ужасный запах, дымку и сильный смог.

«И что опять с небом и воздухом сейчас. Окно открыла — один газовый воздух. В Китае — вирус, а у нас — газовая камера. Никому дела нет», — комментируют горожане.

В минувшее воскресенье, 16 февраля, Красноярск вошел в мировой топ городов с самым загрязненным воздухом.

Руководитель проектов Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта пояснил, что из-за безветрия вредные примеси накапливаются в атмосфере. Во время режима неблагоприятных метеоусловий предприятия обязаны снижать выбросы, но, по мнению эксперта, не все предприятия делают это добросовестно.

Красноярск стабильно входит в число городов с наихудшим качеством воздуха не первый раз. Вместе с ним в списке Абакан, Ангарск, Барнаул, Норильск, Улан-Удэ, Чита. А вот наименее загрязнен воздух в Кавказских Минеральных водах и в Сочи.

В Росгидромете говорят, что загрязнение воздуха – пятый по значимости фактор риска смертности во всем мире. Из-за некачественного воздуха средняя продолжительность жизни россиян сокращается.

экологические проблемы не могут не волновать общество. Тут не бывает неважных моментов, и в первую очередь Конечно,не могут не волновать общество. Тут не бывает неважных моментов, и в первую очередь люди думают о воздухе – ведь он необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду. И хочется, чтобы власти и бизнес это тоже понимали. Но благополучная экология - это не только чистый воздух, это еще незагрязненная почва, непогубленные пожарами леса, невырубленные деревья. И тут уже дело только в нас самих.

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По инф. rosbalt.ru

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