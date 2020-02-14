Экозащитники просят остановить вырубку лесов на Сахалине

Экозащитники Сахалина высказали претензии к деятельности структур, которые, по их мнению, наносят серьезный ущерб природе острова. Как сообщили в организации «Экологическая вахта Сахалина», производится вырубка лесов ради застройки территорий.

Майорский горный массив

Более 63 тыс. человек подписали онлайн-петицию в защиту Майорского горного массива от вырубки леса и уничтожения краснокнижных растений. Майорские горы — это одно из любимых мест сахалинских туристов и ягодников. Здесь часто встречаются редкие реликтовые растения из Красных книг России и Сахалина, здесь обитает исчезающая сахалинская кабарга, включенная в Международную Красную книгу. Однако к нему вплотную подошло строительство горнолыжного комплекса «Горный воздух». Уже прорублены просеки для новых трасс и канатных дорог на соседней горе Красная.

«Экологическая вахта Сахалина» подала иск в суд к спортивно-туристическому комплексу «Горный воздух» о запрещении рубок леса на горе Острой для строительства очередного «куста» горнолыжных трасс и канатной дороги.

Также «Экологическая вахта Сахалина» собрала 3177 подписей под коллективным обращением об отказе от проекта застройки «Горная Ривьера» в рамках ТОР «Горный воздух». Элитный коттеджный поселок «Горная Ривьера» планировалось разместить на склоне горы Большевик, над центральной частью Южно-Сахалинска, вырубив для этого более 83 гектаров ценных защитных и рекреационных лесов.

1 февраля прошел круглый стол с участием депутатов городской думы, ученых, экологов и других жителей Южно-Сахалинска. На нем было принято обращение к органам власти с требованием не выделять этот лесной участок под застройку, а поддержать инициативу отделения Русского географического общества по созданию экологического парка в часть 75-летия окончания Второй мировой войны.

Природа Сахалина уникальна, и хотелось бы, чтобы наши внуки и правнуки увидели ее в первозданном виде. Получится ли отстоять территории от застройки? Сказать сложно, но попытаться точно стоит.



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По инф. rosbalt.ru

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