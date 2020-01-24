Проблемы экологии волнуют в России почти каждого

Большинство — 84% — опрошенных «Левада-центром» россиян заявили, что проблемы экологии касаются их лично и затрагивают их семьи. (Было бы странным, если бы люди говорили об обратном. А в целом... состояние экологии действительно заставляет волноваться, ведь в этом мире еще жить нашим детям, внукам, правнукам... прим. МГ.)

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25% сказали, что лично их и их близких больше всего касается проблема загрязнения воздуха, еще 15% указали на загрязнение воды. Далее следует проблема генно-модифицированных продуктов (12%) и утилизация бытовых отходов (11%).

При этом 14% респондентов признались, что их не затронула ни одна из экологических проблем, а 2% затруднились с ответом

Опрос проведен 12—18 декабря 2019 года среди 1,6 тыс. человек в 50 регионах РФ.

Конечно, экологические проблемы как локального, так и глобального характера не могут не волновать общество. Тут не бывает неважных моментов, и особенно воздух – ведь он необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду. И хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес:

А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.

По инф. rosbalt.ru

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