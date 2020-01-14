Зеленоватый снег выпал в Челябинске. Снова экология страдает...

В Челябинске выпал необычный снег — он имеет зеленоватый оттенок. Аномальные осадки выпали возле поселка Славино и в местном заповеднике.

По информации СМИ, зона осадков прилегает непосредственно к месту разработки подземной породы компанией «Челябинский гранитный карьер». Предприятие добывает щебень и гранитную крошку.

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Еще по теме: Весной премьер Дмитрий Медведев дал поручение Росгидромету, Роспотребнадзору и Росприроднадзору «обеспечить создание и эффективное функционирование системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городах, где загрязнение воздуха ощущается особенно остро. Челябинск в их числе. Однако об исполнении этого поручения так ничего и неизвестно.

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Не исключается, что зеленоватая пелена могла подняться в воздух во время очередных взрывных работ, которыми и производят добычу. Издание «Курс дела» указывает, что в этом районе взрывы слышны регулярно, и их звук долетает до окрестных поселков за несколько километров от Челябинска.

Эксперты уже выехали на место ЧП. Они выяснят, что же стало причиной аномального цвета и определят ущерб для экологии.

По уверениям чиновников, проверка предприятий продлится около месяца.

По инф. rosbalt.ru

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