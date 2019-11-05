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Киселёвск: пойманы предполагаемые убийцы экс-мэра города
По инф. rosbalt.ru   
05 Ноября 2019 г.
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В Кемеровской области пойманы двое мужчин, подозреваемых в расправе с бывшим главой Киселевска Сергеем Лаврентьевым. (От этой истории до сих пор бросает в дрожь, что ни говори... прим. МГ.)

Киселёвск: пойманы предполагаемые убийцы экс-мэра города

В убийстве заподозрили 45-летнего жителя города Белово, который увлекался вольной борьбой и провел часть жизни в колонии.

59-летнего Лаврентьева застрелили 31 октября на собственном приусадебном участке. Жена экс-главы города ночью заметила под окнами свет от фонарика и силуэты людей, а муж взял ружье и пошел на проверку. Вскоре женщина услышала выстрелы и позже нашла во дворе тела убитых. Таким образом Лаврентьев оказал беловцу сопротивление и убил его из ружья.

Дело рассматривается по статье «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Предположительно, речь идет о разбойном нападении, причиной которого мог стать бизнес.

Во вторник, 5 ноября, правоохранители смогли задержать двух несудимых земляков убитого, отметили в ведомстве. Подозреваемым 39 и 45 лет, один из них привез двух подельников на машине к месту проживания экс-мэра, сказано в сообщении официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Версия преступления у следствия пока остается той же самой — разбойное нападение. «По предварительным данным, преступление было совершено ими из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств и драгоценностей», — отметила спикер ведомства.

В Следственном комитете добавили, что суд уже взял под арест на два месяца одного из задержанных.

По инф. rosbalt.ru

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