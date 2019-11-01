Возвращение в «лихие» годы: бывшего мэра города убили в собственном доме

В Кузбассе неизвестные застрелили экс-главу Киселевска Сергея Лаврентьева.

По информации источника, убийство произошло в поселке Верх-Чумыш в собственном доме Лаврентьева. В городском округе ввели план-перехват, на месте работает полиция.

Лаврентьев 16 лет занимал должность главы Киселевского городского округа и ушел с поста в 2018 году, подав в отставку по собственному желанию.

Возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, экс-глава города отстреливался от нападавших и убил одного из них, тело мужчины найдено на месте преступления. На вид ему было около 40 лет.

Отмечается, что жена Лаврентьева ночью заметила под окнами свет от фонарика и силуэты людей, а муж взял ружье и пошел на проверку. Вскоре женщина услышала выстрелы и позже нашла во дворе тела убитых.

Дело рассматривается по статье «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Предположительно, речь идет о разбойном нападении, причиной которого мог стать бизнес.

В розыск объявлены пять человек, один из которых мог быть соседом Лаврентьева.

Мотивы пока не установлены. Среди версий рассматривается попытка разбойного нападения. Ранее источники в правоохранительных органах допускали конфликт из-за бизнеса и рассказывали о десятках стрелянных гильз, найденных на месте убийства, а также о том, что в розыск объявлены не менее пяти человек.

По версии следствия, мужчина, которого мог застрелить Лаврентьев жил в «соседнем городе».

Тем временем источник в правоохранительных органах рассказал порталу Tayga.info, что на месте нашли десятки стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр», состоящего на вооружении спецслужб. Известно также, что с места убийства отъехали как минимум пять автомобилей. Отмечается, что использование «Кедра» говорит о достаточно высоком уровне киллера, или высоком положении заказчика в криминальной иерархии.

Опять история в стиле лихих 90-х. И она, к сожалению, не единична. Напомним еще ряд нашумевших событий: в Ростове была перестрелка среди фермеров, в Новосибирске мужчину оставили связанным в горящем доме, саратовского бизнесмена похищали с целью выкупа и т.д. Тогда, в девяностые, была неразбериха в родном государстве и соответственно откровенный разгул преступности. А сейчас? Мы возвращаемся к тем же незавидным позициям? Страшно!

По инф. rosbalt.ru

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