Убийство экс-главы Киселевска: назван один из киллеров

Правоохранители в Кемеровской области выяснили подробности громкого убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, который был застрелен вечером 31 октября около своего дома. Судя по всему, речь идет о бизнес-разборках в духе "проклятых 90-х" (ау, они вроде бы давно прошли?!) - да еще и с политическим и экологическим акцентом...

Ранее сообщалось, что после убийства бывшего мэра Киселевска возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте нашли десятки стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр», состоящего на вооружении спецслужб. Известно также, что с места убийства отъехали как минимум пять автомобилей.

По данным СК, нападавших было двое, одного из них застрелил сам Лаврентьев, вооруженный охотничьим ружьем. Как утверждает портал Baza, речь идет о 45-летнем жителе Прокопьевска и мастере спорта по вольной борьбе по имени Марат Гарипов, который даже участвовал в чемпионате мира по борьбе среди ветеранов. Утверждается также, что он был совладельцем ООО «Авто ЛУМС», занимался грузовым неспециализированным транспортом и был начальником Беловской спасательной группы ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» (подчиняется областному департаменту по ЧС).

Непосредственного убийцу пока идентифицировать не удалось, — он «работал» в камуфляжном костюме с темным чулком на голове с прорезями для глаз. Оружие он на месте преступления не забыл, найдена была лишь обнаружена обойма от пистолета-пулемета калибра 9 мм.

Тем временем портал Тайга.инфо выяснил, что отставка Лаврентьева в 2018 году могла быть связана с его решением по проверке одного из угольных предприятий города и связанных с этим экологических проблем. Отмечается также, что до работы в мэрии он принимал участие в закрытии ОАО «Шахтостроительное Управление „Соколовское“», принадлежавшее «Киселевскуголь». В 2004 году актив был продан «Сибирской угольной энергетической компании» («СУЭК»), связанной с Андреем Мельниченко.

Кстати, еще о происходящем в этом городе: Жители кузбасского Киселевска подали жалобу в Гаагу: «Угольная пыль — это геноцид!»

По инф. rosbalt.ru

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