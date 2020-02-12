К чему бы это? Госдума отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект, запрещающий повышать в России пенсионный возраст до 1 января 2030 года. (Не будем впадать в панику, а сперва подождем объяснений депутатов. Возможно, отклонение проекта закона носит чисто технический характер, ведь в декабре президент Путин пообещал, что о новой пенсионной реформе даже не может быть речи. Но верить этому или нет - каждый решает сам, особенно после 2018 года... - при. МГ.)

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Таким образом, депутаты отказались гарантировать неповышение пенсионного возраста до этого времени. Именно к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достигнуть, по прогнозам правительства, 80 лет. Однако сейчас 43% мужчин в России не доживают даже до 65 лет, отмечается в пояснительной записке к проекту.

В Госдуме указали, что у 40% российских предпенсионеров нет работы. «Повышение пенсионного возраста приведет к значительному удешевлению рабочей силы. Низкая стоимость рабочей силы является главным препятствием повышения производительности труда и технологического развития, а стало быть, и экономического роста в России», — также указывается в пояснительной записке к проекту.

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В поддержку законопроекта высказались все думские фракции, кроме «Единой России», однако голосов депутатов не хватило для принятия соответствующего документа. По этой причине некоторые из них выразили уверенность, что пенсионный возраст в России будет повышаться и дальше.

Так, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин сослался на исследования Высшей школы экономики, поддерживаемой правительством, которая указала на возможность очередного повышения в России возраста выхода на пенсию в 2028 году. «Также экспертами обсуждаются варианты снижения соцвзносов работодателями или вообще отмены государственной пенсии, чтобы люди копили себе на пенсию добровольно», — сказал Шеин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе в октябре 2018 года. Пенсионная реформа предполагает постепенное — с 2019 года — повышение пенсионного возраста на 5 лет (до 60-ти лет для женщин и до 65-ти — для мужчин), а также введение понятия «предпенсионеров». Законы также устанавливают уголовную ответственность работодателей за увольнение сотрудников предпесионного возраста и увеличивают до 11 тыс. рублей пособие по безработице для таких граждан. Согласно новым правилам, в первом полугодии 2020 года выйти на пенсию смогут женщины, которым исполнится 55 лет и 6 месяцев, а также мужчины в возрасте 60 с половиной лет. Те же, кому до конца июня еще не исполнится 55,5 и 60,5 лет соответственно — смогут выйти на пенсию не раньше 2021 года.

По инф. rosbalt.ru

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