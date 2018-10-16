Бизнес просит более мягких условий для работы с "предпенсионерами"

Представители ряда объединений предпринимателей, в том числе РСПП, «Опоры России» и ТПП РФ направили в Госдуму предложения об уточнении нормы в УК РФ о привлечении работодателей к уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста.

Как сообщил «Интерфаксу» глава РСПП Александр Шохин, бизнес-сообщество предлагает ввести механизм административной преюдиции. Только после того, как к нарушителю применили нормы КоАП, и он повторно допустил нарушение — таких работодателей «можно как неких „рецидивистов“ привлекать и к уголовной ответственности», пояснил Шохин. «Это не противоречит уже принятому закону, может быть дополнено», — уточнил он.

Шохин добавил, что основанием для привлечения к ответственности должно быть решение суда общей юрисдикции о том, что нарушены трудовые права предпенсионера. Такое решение и должно быть основанием для следственных органов приходить к такому работодателю.

Бизнес-сообщество не отказалось от идеи снижения страховых взносов для лиц предпенсионного возраста, продолжил Шохин. Предложение было сократить вдвое — с 22% до 11%. «Коллеги предлагают 10%, поэтому написали до 10-12%», — сказал он. Кроме того, по аналогии с экспериментом по самозанятым бизнес предлагает проработать вопрос снижения страховых взносов для предпенсионеров в отдельных отраслях или регионах.

Глава «Опоры России» Александр Калинин добавил, что среди предложений бизнеса также предоставление налоговых льгот для создаваемых предприятиями центров переобучения. Минздраву предложено ввести стандарты диспансеризации людей предпенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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