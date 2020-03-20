К борьбе с коронавирусом подключились монахи

Послушники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер проводить крестные ходы с молебным пением. Таким образом они собираются бороться с COVID-19, сообщил в своем Instagram-аккаунте наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Послушники будут окроплять святой водой стены монастыря и его территорию, а также обращаться к святым и молиться о помощи нуждающимся.

Первый крестный ход уже прошел вечером 18 марта. Монахи сохраняли безопасную дистанцию.

«Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населенные пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит!», − написал игумен.

Также он сообщил, что экскурсии в монастырь пришлось отменить из-за запрета массовых мероприятий. Теперь их будут проводить онлайн через соцсети. Сотрудники экскурсионно-паломнической службы пообещали отвечать на вопросы пользователей во время трансляций.

Москва − не единственный город России, в котором решили проводит крестные ходы против коронавируса. Аналогичную борьбу с инфекцией проведут в Кировском районе Ленобласти 22 марта. Организатором этого мероприятия стал глава района Андрей Гардашников, который ранее служил в ФСБ в звании подполковника. Крестный ход пройдет 250 метров от Церкви усекновения главы Иоанна Предтечи и до здания администрации.

Напомним, к 19 марта количество инфицированных коронавирусом в мире составило 206226 человек, число летальных исходов выросло до 8764. Выздоровели от заболевания более 82 тыс. человек, пишет South China Morning Post со ссылкой на официальные данные правительств разных стран. За сутки число заболевших увеличилось на 18,5 тыс. человек, число смертей — на 882. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. А вот наши свежие заголовки по теме:



Polit.ru

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