Трамп и Меркель смело высказались по поводу коронавируса

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени». А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что коронавирус стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.
Дональд Трамп отметил, что Америка сейчас ведет борьбу с «невидимым врагом». По словам главы государства, для сдерживания вируса ему придется привести в действие закон об оборонном производстве. Документ дает Белому дому право влиять на гражданскую экономику.
По информации The Associated Press, три ведущих автоконцерна страны: Ford, Fiat Chrysler и General Motors согласовали закрытие всех своих производств в США. Временная мера отразится на 150 тыс. работников; сколько она будет действовать, не уточняется.
В Европе, которой в марте перешел от Китая статус «очага» инфекции, опасаются, что последствия эпидемии будут очень серьезными. Как заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, коронавирус потребовал от жителей страны солидарности и стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.
Политик считает, что в дальнейшем ситуация только ухудшится, но призвала немцев не паниковать. Меркель также заверила, что дефицита продуктов и предметов первой необходимости в торговых точках не возникнет.
Британия тем временем закрывает все до единой школы. О новой мере по борьбе с коронавирусом объявил глава правительства Борис Джонсон.
Во Франции за сутки от новой инфекции умерли 89 заболевших. Общее число жертв оценивается в 264. Суточный прирост зараженных составил 1,4 тыс. случаев и достиг 9134.
Как сообщалось, в Италии из 35 тыс. пациентов с COVID умерли 3 тыс.
В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени». А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что коронавирус стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.
Археологи и помогающие им волонтеры, работающие на исторических пляжах Оркнейских островов в Шотландии, обнаружили кладбище пиктов и викингов возрастом около 1500 лет, которое обнажилось после недавних мощных штормов.
Ряд европейских театров и музеев открыл бесплатный доступ к своим архивам, чтобы люди, сидящие дома из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, не забывали о культуре. Таким образом, интернет хотя бы на 15 ближайших дней приблизится к идеалу.
Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. В настоящее время она отбывает срок в колонии по предыдущему приговору.
За последние 24 часа на Апеннинах скончались 475 человека, говорится в заявлении итальянского департамента гражданской обороны. Это абсолютный мировой рекорд с момента объявления о пандемии коронавируса на глобальном уровне.
Беспрецедентное погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане на глубину 10928 метров готовит в июне международная компания Eyos Expeditions. В этот раз на борт возьмут трех туристов. «Было больше людей на Луне, чем на дне океана», — цитирует совладельца компании Роба МакКаллума телеканал CNN.
Российская молодёжь, которую коронавирус вынуждает сидеть дома на добровольном карантине, может столкнуться с проблемами в личной жизни и начнёт отменять свадьбы. О возможном неприятном последствии эпидемии рассказала ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Расследование уголовного дела об убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко своим научным руководителем историком Олегом Соколовым завершено. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру, сообщает Следственный комитет России.
В странах Европы начали применять жесткие меры наказания к нарушителям коронавирусного карантина. Так, в Греции с 12 марта арестовали больше сотни человек, во Францию на улицу разрешили выходить только при наличии записки, испанцы карают нарушителей штрафами на кругленькую сумму, а итальянцы тем временем привлекают заключенных к производству масок. Рассказываем подробнее.
На «Первом канале» завершается показ сериала «Магомаев». Отношение к нему неоднозначное. На днях в интервью сериал раскритиковал Анатолий Горохов, автор знаменитой песни Магомаева «Королева красоты» – из-за большого количества вранья.
Многодетная семья Овечкиных, которые были довольно известными в Советском Союзе музыкантами, в стремлении к лучшей жизни на Западе решились на вооруженный захват самолета Ту-154. Это произошло 8 марта 1988 года. Конечно, ЧП подобного масштаба, и тем более с участием популярного ансамбля, стало настоящим шоком.
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