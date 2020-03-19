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Трамп и Меркель смело высказались по поводу коронавируса

По инф. rosbalt.ru   
19 Марта 2020 г.
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В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени». А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что коронавирус стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.

 

Трамп и Меркель смело высказались по поводу коронавируса

Дональд Трамп отметил, что Америка сейчас ведет борьбу с «невидимым врагом». По словам главы государства, для сдерживания вируса ему придется привести в действие закон об оборонном производстве. Документ дает Белому дому право влиять на гражданскую экономику.

По информации The Associated Press, три ведущих автоконцерна страны: Ford, Fiat Chrysler и General Motors согласовали закрытие всех своих производств в США. Временная мера отразится на 150 тыс. работников; сколько она будет действовать, не уточняется.

В Европе, которой в марте перешел от Китая статус «очага» инфекции, опасаются, что последствия эпидемии будут очень серьезными. Как заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, коронавирус потребовал от жителей страны солидарности и стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.

Политик считает, что в дальнейшем ситуация только ухудшится, но призвала немцев не паниковать. Меркель также заверила, что дефицита продуктов и предметов первой необходимости в торговых точках не возникнет.

Британия тем временем закрывает все до единой школы. О новой мере по борьбе с коронавирусом объявил глава правительства Борис Джонсон.

Во Франции за сутки от новой инфекции умерли 89 заболевших. Общее число жертв оценивается в 264. Суточный прирост зараженных составил 1,4 тыс. случаев и достиг 9134.

Как сообщалось, в Италии из 35 тыс. пациентов с COVID умерли 3 тыс.

По инф. rosbalt.ru

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