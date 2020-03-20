В Москве первый человек скончался от коронавирусной инфекции

В Москве первый человек скончался в результате коронавирусной инфекции. Жертвой COVID-19 стала 79-летняя пенсионерка. У женщины развилась пневмония на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. У пациентки в анамнезе было несколько серьезных заболеваний.

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«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции», — cообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. При этом он отметил, что умершая женщина страдала другими тяжелыми болезнями.

Мэр выразил соболезнования семье москвички и сообщил, что тяжелых симптомов заболевания у них не выявлено, но они находятся под наблюдением.

Как сообщили в пресс-службе штаба, женщина была госпитализирована 13 марта, с 14 марта проходила лечение в частной клинике, а потом ее доставили в инфекционную больницу № 2.

По словам главврача больницы, пациентка, официально скончавшаяся в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии, имела сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.

По последним данным, в мире новым коронавирусом заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 заболевших.

Врачи уже не раз говорили о том, что новый коронавирус особенно опасен для пожилых людей, особенно тех, у кого много сопутствующих образований. Именно этим, в частности, и объясняется высокая смертность от коронавируса в Италии, ведь итальянцы - одна из самых "старый наций" в мире. Стоит заметить, что по наблюдениям медиков, особенно сильно коронавирус бьет по гипертоникам. Поэтому, дорогие наши читатели, берегите себя, не ходите по возможности в людные места и соблюдайте правила гигиены. А вот что еще можно почитать об этой опасной инфекции:

По инф. rosbalt.ru

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