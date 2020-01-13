И ты, Брут? Бастрыкина заподозрили в перелетах за бюджетные деньги

8 млн рублей из бюджета могли быть потрачены на перелеты главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на курорт в Финляндии. Об этом пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на интернет-издание «МБХ медиа». (Не будем пока делать преждевременных выводов и торопиться обвинять главу СК в коррупции, понадеемся на то, что Бастрыкин сам даст разъяснения, почему такие подозрения в его адрес появились. - прим. МГ.)

По данным СМИ, Бастрыкин провел новогодние каникулы в финском городке Куопио. Он якобы прибыл туда 28 декабря в сопровождении около 20 человек на Ту-204 специального летного отряда «Россия». Затем, как пишет издание, самолет вернулся во «Внуково», а потом снова вылетел в Куопио, чтобы перевезти Бастрыкина в Хельсинки. 31 декабря, как сообщается, Бастрыкин якобы вылетел обратно на курорт, где пробыл уже до 7 января.

В общей сложности борт совершил 8 рейсов, уточняет СМИ, подчеркивая, что на амортизацию самолета, стоимость топлива, обслуживание в аэропорту, зарплаты экипажа и различные сборы могло быть потрачено примерно 8 млн рублей.

Бастрыкин пока никак не отреагировал на публикацию СМИ.

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По инф. rosbalt.ru

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