Осужден ворюга из академии Генштаба российской армии

Второй западный военный суд вынес приговор в отношении экс-замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Чваркова.

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Он был признан виновным в хищении 4,3 млн рублей у подчиненных и приговорен к трем годам условно, сообщает агентство «Москва». Представитель прокуратуры в ходе прений требовал для Чваркова 4,5 года колонии и штраф в 450 тыс. рублей.

Чваркова задержали осенью 2018 года. Изначально ему инкриминировали разработку схемы хищения денег после подписания госконтракта на 400 млн рублей, заключенного между Военной академией Генштаба и АО «НПО «Русбитех».

Впоследствии его обвинили в хищении у семерых подчиненных зарплат на 4,3 млн рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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