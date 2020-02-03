Шенген теперь — по новым правилам. Да и дороже, зараза, стал!

В странах Евросоюза 2 февраля вступили в силу новые правила получения шенгенских виз. Информация актуальна для тех наших читателей, кто может позволить себе путешествия - или чья семья оказалась разбросанной по разным странам...

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, теперь заявление на визу можно подать за полгода до поездки вместо прежних трех месяцев. Сделать это возможно в электронном виде.

При этом стоимость получения визы вырастет с 60 до 80 евро в связи с ростом расходов на обработку заявок и инфляцией.

Также упрощена процедура получения права въезда на 5 лет. Путешественникам с положительной историей поездок, часто посещающим страны Шенгена, будут выдавать мультивизы сроком от года до пяти лет.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ