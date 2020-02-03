ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Шенген теперь — по новым правилам. Да и дороже, зараза, стал!
По инф. rosbalt.ru   
03 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

В странах Евросоюза 2 февраля вступили в силу новые правила получения шенгенских виз. Информация актуальна для тех наших читателей, кто может позволить себе путешествия - или чья семья оказалась разбросанной по разным странам...

Шенген теперь оформлять надо по новым правилам. Да и дороже, зараза, стал!

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, теперь заявление на визу можно подать за полгода до поездки вместо прежних трех месяцев. Сделать это возможно в электронном виде.

При этом стоимость получения визы вырастет с 60 до 80 евро в связи с ростом расходов на обработку заявок и инфляцией.

Также упрощена процедура получения права въезда на 5 лет. Путешественникам с положительной историей поездок, часто посещающим страны Шенгена, будут выдавать мультивизы сроком от года до пяти лет.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 