С апреля махнуть на поезде в Крым смогут жители еще трех российских городов

С 25 апреля в Крым можно будет приехать на пассажирских поездах «Таврия» из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. Продажа билетов по этим направлениям открыта.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Тарифы будут сопоставимыми с теми, что сейчас действуют на московском и питерском поездах, но конечно же будут зависеть от дальности поездки.

Например, поездка на полуостров по самому продолжительному маршруту № 551 Мурманск — Симферополь (общее время в пути 93 часа 10 минут) обойдется в купейном вагоне в сумму 5826 рублей, а в плацкарте — 5126 рублей. Пока доступны билеты на конец апреля и майские праздники.

Билет на поезд Екатеринбург — Симферополь № 142 в купе обойдется в 5177 рублей, в плацкарте — 4551. Дешевле всего стоят билеты на короткий маршрут № 525 Кисловодск — Симферополь — в купе 2446 рублей, в плацкарт — 1630.

Кстати, пассажиры уральского и мурманского поездов смогут увидеть Крымский мост в светлое время суток, в половину одиннадцатого утра — в отличие от «Таврий» из Москвы и Питера, пересекающих Керченский пролив ночью.

Напомним, с 23 декабря в Крым запустили пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. С этого времени пассажирами фирменных «Таврий» уже стали более 130 тысяч человек. А с 7 марта между Керчью и Анапой начнут курсировать рельсовые автобусы.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...