ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Итальянский фермер изобразил коронавирус с помощью трактора

По инф. Российской газеты   
05 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Итальянский фермер Дарио Гамбарин изобразил с помощью трактора коронавирус на своем сельскохозяйственном поле, сообщает Asna.it.

Итальянский фермер изобразил коронавирус с помощью трактора

Необычное изображение появилось на участке площадью 20 тысяч квадратных метров. Работы проводились в Кастаньяро (Верона) с помощью трактора, плуга и вращающейся бороны. Гамбарин "нарисовал" китайские иероглифы и латинскими буквами написал название вируса. По словам фермера-тракториста, таким необычным образом он хотел поддержать научное сообщество, надеясь, что ученым удастся быстро произвести вакцину для уничтожения вируса.

В 2017 году фермер с помощью трактора накануне саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге нарисовал портрет президента России Владимира Путина на этом же поле, а в марте прошлого года изобразил портрет председателя КНР Си Цзиньпина по случаю его визита в Италию.

Напомним последние заголовки об этом опасном вирусе:

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 