Коронавирус: бережемся! Новая порция советов от медиков

Роспотребнадзор из-за распространения коронавируса рекомендует россиянам надевать маски. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания», — говорится в сообщении.

Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Влажную маску следует менять на сухую.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые сразу после использования нужно выбрасывать.

«Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания», — добавили в ведомстве.

В случае заболевания коронавирусом, оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу, пейте как можно больше жидкости.

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Симптомы гриппа/коронавирусной инфекции: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.

По последним данным, в КНР подтверждено 9 тыс. 692 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 213 человек, вылечили 171. Заражения регистрируются и в других странах мира.

31 января в России впервые выявили зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV — это двое китайцев. Власти объявили о мерах в связи со вспышкой коронавируса. Будет проведена эвакуация россиян, находящихся в провинции Хубэй и ее столице Ухань. После эвакуации граждан поместят в карантин на 14 дней. Россия с 1 февраля ограничивает авиасообщение с Китаем. Рейсы между странами будут выполнять пять компаний, в том числе четыре китайские. Почтовые и грузоперевозки между Россией и Китаем сохраняются. Также Россия ограничила передвижение граждан КНР через российско-монгольскую границу. Еше по теме:

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По инф. rosbalt.ru

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