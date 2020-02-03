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Премьер Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом
По инф. rosbalt.ru   
03 Февраля 2020 г.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом

«Приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем», — отметил Мишустин.

Глава правительства заявил, что принятые в России меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию иностранных граждан с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения уже признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.

С 3 февраля РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем. Поезда из КНДР в Россию по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск также временно отправляться не будут. Как сообщили в российском посольстве, железнодорожное сообщение остановлено до конца февраля из-за коронавируса 2019-nCoV. При этом грузовое сообщение сохранено.

  • Из-за эпидемии коронавируса резко подскочила востребованность медицинских масок. Так, в аптеках Курской области медицинские маски выросли в цене сразу в 35 раз маску — с 1 рубля до 35-ти.
  • Президент Владимир Путин назначил на 3-4 февраля эвакуации россиян из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Для этого будет создана специальная авиационная группировка. Будет задействовано пять самолетов ВКС РФ, в каждом из них будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии, а также современные средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты.
  • Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухане в конце декабря. Далее вирус стал мутировать и стремительно распространяться. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Португалии, Германии, ОАЭ, Италии, России, Швеции.

По инф. rosbalt.ru

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