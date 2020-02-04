Коронавирус: число заболевших увеличилось до 20 тысяч и... продолжает расти

В Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались уже 425 человек. Общее число заболевших составляет 20 438 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкомитет здравоохранения КНР.

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За последние сутки на всей территории Китая подтверждены 3235 новых случаев заболевания. 2788 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 632 человек выписаны из больниц. В Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых случаев не зарегистрировано.

Вне Китая число лиц, заразившихся новым коронавирусом2019-nCov, достигло 151 человека. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Вне Китая насчитывается 151 случай в 23 странах, и один человек скончался на Филиппинах», — уточнил он.

Еще новое по поводу зловещей угрозы:

Чартерное авиасообщение между городами России и Китая будет прекращено с 14 февраля. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяна Голикова. Она пояснила, что регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами Китая продолжают функционировать, однако те чартерные рейсы, которые возвращают россиян из КНР на родину, планируется остановить 14 февраля.

Голикова добавила, что власти РФ обратились к соотечественникам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение по возвращению в РФ. Она также отметила, что эвакуация 133 россиян из Китая запланирована силами ВКС на 3-5 февраля. При этом пункты эвакуации граждан РФ будут определены позднее.

Въезд в Россию иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска будет ограничен с 4 февраля. Как говорится в распоряжении, опубликованном на портале правительства, впускать в страну будут только граждан стран ЕАЭС, членов летных экипажей, официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ. Их въезд будет организован через аэропорт «Шереметьево».

О вспышке нового коронавируса стало известно в конце декабря прошлого года. В России пока выявлены только два случая заражения вирусом у граждан КНР — в Забайкалье и Тюменской области.

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По инф. rosbalt.ru

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