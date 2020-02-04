Где в России население быстрее всего мельчает? В Саратове, оказывается

Саратовская область возглавила список регионов РФ с наибольшим сокращением населения в 2019 году.

В Саратове в 2019 году проживало почти 842 тысячи человек

По данным Росстата, за год численность жителей в этом регионе уменьшилась на 19 тыс. человек. Высокие показатели у Омской (-17,6 тыс. человек) и Кемеровской области (-16,5 тыс.), а также в Волгоградской области и Алтайском крае (-15,7 тыс.).

В то же время продолжила расти численность населения в Москве и Подмосковье, Петербурге и Тюменской области.

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В целом население России за год сократилось примерно на 35 тыс. человек и составило 146,7 млн человек.

Что касается смертности, то в 2018 году она оказалась самой высокой в Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской и Ивановской областях. Меньше всего этот показатель были в Ханты-Мансийском округе, Дагестане, Ямало-Hенецком округе, в Чечне и Ингушетии.

О демографических проблемах в России известно давно. Это сказывается на экономике (меньше рабочих рук - меньше налогов и отчислений в ПФР, чем власти оправдали непопулярное повышение пенсионного возраста). Но чем меньше налогов - тем выше их размер (государство пытается наверстать упущенное, чтобы и социальные обязательства как-то выполнить - и в гонке вооружений поучаствовать, ну и любимых государственных олигархов обижать не хочется... В результате - экономический застой, а раз застой - то у людей сплошная неуверенность в будущем, так зачем детей рожать? Владимир Путин в своем последнем Послании парламенту обратил на это много внимания, анонсировал неплохие меры поддержки для материнства и детства - но большинство экспертов (не путать с пропагандистами!) предлагают не возлагать на эти полезные меры громких надежд. Дело в том, что мало ведь выдать деньги "по факту рождения человека". Важно, чтобы семья - была уверена, что экономическая ситуация позволит иметь хорошо оплачиваемую работу и поднять на ноги нового малыша... и второго, и третьего тоже. А с экономикой в России пока не очень-то ладно.

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По инф. rosbalt.ru

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