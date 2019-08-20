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Число пенсионеров в России стало рекордным. Ничего хорошего, по большому счету
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru
|20 Августа 2019 г.
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В 2018 году доля получающего страховые пенсии населения в РФ составила 23,4%, что на 0,4 процентных пункта больше по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в материалах Росстата. Как уточняется, данный показатель стал максимальным с 2001 года. Вот как нас много, пенсионеров — почти каждый четвертый! Хорошо ли это? Ох, не очень...
В Пенсионном фонде России напомнили, что право на получение страховой пенсии имеют достигшие пенсионного возраста граждане, в том числе продолжающие работать на пенсии, а также инвалиды и потерявшие кормильца семьи. Также право на досрочную страховую пенсию имеют ряд профессиональных категорий граждан. Страховую пенсию могут получить инвалиды и их опекуны, а также матери трех и более детей.
Напомним, ранее в России вступил в силу закон, согласно которому пенсионный возраст в стране был повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Если задуматься, что означает эта внушительная цифра - то оторопь берет, прямо скажем. Конечно, здорово, что все-таки и медицина делает свое дело, и уровнь жизни подтянулся (никто не голодает, по крайней мере) - и люди живут подольше, чем в былые времена. Но, "живя подольше", пенсионеры законно рассчитывают на деньги того же Пенсионного фонда (ведь в советские времена никто не мог завести своего счета в банке и делать инвестиции на старость, как это принято на Западе). Будучи патриотами советского (а затем и российского) государства, мы привыкли надеяться на его защиту после "ухода на покой". Хорошо это или плохо - на самом деле, вопрос неоднозначный (социологи и экономисты назовут это "патерналистскими настроениями").
И вот таких получателей "денег от государства" стало в прошлом году уже 23,4% населения страны. Государство (в лице ПФР, который, кстати, наполняется через пень колоду - не только благодаря взносам с оплаты труда работников, но и непосредственно из бюджета) - обязано выплачивать людям пенсии. А еще, желательно, индексировать их, ведь скудость большинства пенсий - один из факторов разительного контраста между богатством и бедностью в стране.
Но государство не печатает деньги в неограниченном количестве, не "берет их из воздуха" (а было бы так - разразилась бы дичайшая инфляция, ценники в магазинах переписывались бы ежедневно). Есть бюджет, наполняемый из налогов. Если говорить о бюджете Пенсионного фонда - то это взносы в ПФР (фактически - один из "налогов на труд"). Но Россия испытывает серьезнейшие демографические трудности, у нее все меньше рабочих рук, которые пополняли бы этот фонд. А если говорить о бюджете государства - то это различные налоги на бизнес (повышение одного из них, НДС, мы в этом году почувствовали в виде роста цен на многие товары и тарифы). А успешность всех этих бизнесов (хоть частных, хоть государственных) зависит от экономического климата в стране. А он в России нынче - не очень-то благоприятный. Многие говорят фактически о застое (т.е. не происходит какого-либо движения вперед, не создаются новые предприятия, т.к. у предпринимателей нет либо денег на инвестиции - либо решимости вкладываться, нет уверенности в будущем). Почему так сложилось? Об этом много спорят экономисты и политики - вы и сами можете почитать соответствующие статьи в деловых и политических изданиях... Но даже не только "высоколобые ученые", а уже и огромные массы населения начинают чувствовать - в стране неладно, "что-то пошло не так":
И вот на таком фоне - и надо осмыслять цифры, характеризующие долю пенсионеров в населении Российской Федерации. Только страна с эффективной развивающейся экономикой сможет прокормить такую прорву народу!
...Так что — помирать, что ли, чтобы облегчить бремя для России? Как-то не хочется, прямо скажем. Нет, конечно. Надо жить - на радость и детям-внукам, и родным-друзьям, и себе. Но — жить, критически и требовательно осмысляя деятельность властей: всё ли делается для того, чтобы страна действительно развивалась, чтобы бурлила экономическая жизнь? Чтобы страна могла прокормить нас, её страшее поколение?
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