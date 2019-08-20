Число пенсионеров в России стало рекордным. Ничего хорошего, по большому счету

В 2018 году доля получающего страховые пенсии населения в РФ составила 23,4%, что на 0,4 процентных пункта больше по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в материалах Росстата. Как уточняется, данный показатель стал максимальным с 2001 года. Вот как нас много, пенсионеров — почти каждый четвертый! Хорошо ли это? Ох, не очень...

В Пенсионном фонде России напомнили, что право на получение страховой пенсии имеют достигшие пенсионного возраста граждане, в том числе продолжающие работать на пенсии, а также инвалиды и потерявшие кормильца семьи. Также право на досрочную страховую пенсию имеют ряд профессиональных категорий граждан. Страховую пенсию могут получить инвалиды и их опекуны, а также матери трех и более детей.

Напомним, ранее в России вступил в силу закон, согласно которому пенсионный возраст в стране был повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

В начале лета Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров. Как сообщалось, каждый пятый житель страны продолжает трудиться после достижения пенсионного возраста.

Если задуматься, что означает эта внушительная цифра - то оторопь берет, прямо скажем. Конечно, здорово, что все-таки и медицина делает свое дело, и уровнь жизни подтянулся (никто не голодает, по крайней мере) - и люди живут подольше, чем в былые времена. Но, "живя подольше", пенсионеры законно рассчитывают на деньги того же Пенсионного фонда (ведь в советские времена никто не мог завести своего счета в банке и делать инвестиции на старость, как это принято на Западе). Будучи патриотами советского (а затем и российского) государства, мы привыкли надеяться на его защиту после "ухода на покой". Хорошо это или плохо - на самом деле, вопрос неоднозначный (социологи и экономисты назовут это "патерналистскими настроениями").

И вот таких получателей "денег от государства" стало в прошлом году уже 23,4% населения страны. Государство (в лице ПФР, который, кстати, наполняется через пень колоду - не только благодаря взносам с оплаты труда работников, но и непосредственно из бюджета) - обязано выплачивать людям пенсии. А еще, желательно, индексировать их, ведь скудость большинства пенсий - один из факторов разительного контраста между богатством и бедностью в стране.

Но государство не печатает деньги в неограниченном количестве, не "берет их из воздуха" (а было бы так - разразилась бы дичайшая инфляция, ценники в магазинах переписывались бы ежедневно). Есть бюджет, наполняемый из налогов. Если говорить о бюджете Пенсионного фонда - то это взносы в ПФР (фактически - один из "налогов на труд"). Но Россия испытывает серьезнейшие демографические трудности, у нее все меньше рабочих рук, которые пополняли бы этот фонд. А если говорить о бюджете государства - то это различные налоги на бизнес (повышение одного из них, НДС, мы в этом году почувствовали в виде роста цен на многие товары и тарифы). А успешность всех этих бизнесов (хоть частных, хоть государственных) зависит от экономического климата в стране. А он в России нынче - не очень-то благоприятный. Многие говорят фактически о застое (т.е. не происходит какого-либо движения вперед, не создаются новые предприятия, т.к. у предпринимателей нет либо денег на инвестиции - либо решимости вкладываться, нет уверенности в будущем). Почему так сложилось? Об этом много спорят экономисты и политики - вы и сами можете почитать соответствующие статьи в деловых и политических изданиях... Но даже не только "высоколобые ученые", а уже и огромные массы населения начинают чувствовать - в стране неладно, "что-то пошло не так":

И вот на таком фоне - и надо осмыслять цифры, характеризующие долю пенсионеров в населении Российской Федерации. Только страна с эффективной развивающейся экономикой сможет прокормить такую прорву народу!

...Так что — помирать, что ли, чтобы облегчить бремя для России? Как-то не хочется, прямо скажем. Нет, конечно. Надо жить - на радость и детям-внукам, и родным-друзьям, и себе. Но — жить, критически и требовательно осмысляя деятельность властей: всё ли делается для того, чтобы страна действительно развивалась, чтобы бурлила экономическая жизнь? Чтобы страна могла прокормить нас, её страшее поколение?

По инф. Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ