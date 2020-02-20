Это интересно: в Англии врачи смогут игнорировать пациентов-расистов и сексистов

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) разработала новые правила, в соответствии с которыми врачи могут отказаться лечить пациентов, которые проявили по отношению к ним сексизм или расизм, сообщает ведомство.

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Согласно новому порядку сотрудникам разрешается отказывать людям в медпомощи за гомфобные, сексистские, расистские высказывания и другие виды дискриминации, кроме тех случаев, которые требуют экстренной помощи. Новые правила начнут действовать в апреле.

До сих пор врачи могли отказаться от лечения пациента, только если он проявлял агрессию или оказывал физическое насилие.

По данным ежегодного опроса сотрудников NHS, более четверти из них (28,5%) страдали от жесткого обращения и издевательств со стороны пациентов или их родственников. Почти каждый седьмой (15%) медработник подвергался физическому насилию, еще почти 40 тыс. (7,2%) опрошенных сталкивались с дискриминацией по признаку пола, религии или сексуальной ориентации.

NHS Англии — одно из четырех отделений государственной службы здравоохранения Великобритании, которая считается одной из самых крупных в мире. Ей могут воспользоваться все граждане страны, большинство услуг предоставляются за счет государства.

Англия - одна из передовых стран мира, и такой новый порядок оказания медицинской помощи в стране, в общем-то, вполне разумен, по крайней мере мере, он будет дисциплинировать пациентов и помогать защищать права врачей, которые устали терпеть издевки. Представить что-то подобное в отечественном здравоохранении сложно. Было бы здорово, если бы врачи были защищены от хамства и кулаков пациентов и в России. А вот заголовки, подтверждающие вышесказанное:

Но, с другой стороны, и сами медики, уставшие и задерганные, тоже далеко не всегда ведут себя красиво и этично.

Polit.ru

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