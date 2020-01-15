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В Петербурге врач неотложки дал пациенту по носу
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2020 г.
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Пожилого мужчину избил врач неотложной помощи Невского района Петербурга, сообщает «Фонтанка». Пострадавшим оказался 76-летний Жора Мирзоян, который вызвал скорую утром 9 января из-за подскочившего давления.

В Петербурге врач скорой помощи избил пенсионера

Когда приехала бригада, жена Мирзоян попросила врачей, чтобы их отвезли в госпиталь для ветеранов войны на Старорусской, 3. Несмотря на это, карета скорой помощи направилась в ближайшую Александровскую больницу. Когда пациент попросил остановиться, врач заявил «Куда я хочу, туда и везу».

Жора Мирзоян попробовал встать в машине, на что врач якобы отреагировал агрессией.

«Он взял моего мужа за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить. Я стала кричать. Врач ударил мужа в переносицу. Хлынула кровь. Я хотела между ними встать, но медсестра меня толкнула в грудь и скрутила руки сзади», — сообщила жена пострадавшего.

После того, как супругам удалось покинуть машину, они направились в полицию, где написали заявление. После этого Жора Мирзоян обратился в травмпункт на Литейном, где ему зашили нос и сделали томограмму.

Комментарий администрации Невского района, ответственной за работу районной неотложной помощи, на момент публикации получить не удалось.

Заголовки в СМИ о том, что пациенты возмущены до пределами работой "скорой", появляются с завидной регулярностью. Люди устали от наглости , хамства, равнодушия и, главное, непрофессионализма (следствием которого являются жуткие врачебные ошибки!) со стороны именно медицинского персонала. Вот и нервы сдают уже, в дело идут кулаки и крики. А пациентам надо тоже держать себя в руках, ведь пускать кулаки в ход - уже последнее дело!

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По инф. rosbalt.ru

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