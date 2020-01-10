В Улан-Удэ женщина избила врачей «скорой» за... взгляд в зеркало

В Улан-Удэ 52-летняя женщина избила двух врачей «скорой помощи», приехавших на вызов. Жительницу Бурятии возмутило то, что врач посмотрелась в стенное зеркало. (Неужели врач - не человек? Он тоже может смотреться в зеркало, хотеть пить, есть или падать с ног от усталости и просить стул. Почему нужно тут же кидаться с кулаками? - прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии, женщина вызвала неотложную помощь к своему мужу. Когда две женщины-фельдшера вошли в квартиру, одна из них посмотрелась в стенное зеркало. Это возмутило хозяйку, которая накинулась на врача и ударила ее по лицу, после чего нанесла ее коллеге удар в живот.

Сотрудницам неотложки пришлось активировать тревожную сигнализацию. По данным Росгвардии, ближайшая группа вневедомственной охраны была на месте происшествия через «пару минут». Напавшую на врачей женщину забрали в полицию.

Люди срывают на медиках свою злобу, но при этом совсем не задумываются о том, что врачи - тоже люди. С одной стороны, пациентов можно понять - они устали от наглости , хамства, равнодушия и, главное, непрофессионализма (следствием которого являются жуткие врачебные ошибки!) со стороны именно медицинского персонала. Но пускать в ход кулаки - это последнее дело.



Еще о неадекватном поведении по отношению к медикам:



По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ