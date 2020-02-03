Ползком по больничному коридору — куда это годится?!

В Иглинской центральной районной больнице в Башкирии пациенту с ампутированными ногами пришлось ползти по коридору. Этот момент очевидцы засняли на камеру телефона и выложили в Сеть. (Заметим, что этой уже не первый такой случай в больницах. В минувшем году подобную картину можно было наблюдать в одной из больниц Урала. - прим. МГ.)

На кадрах видно, как мужчина без ног ползет по коридору, а рядом стоит коляска. При этом мимо мужчины проходят медики в халатах, но никто не пытается ему помочь, в том числе и тот, кто снимает происходящее на камеру.

Теперь в больнице проводится проверка. Как говорится в пресс-релизе следственных органов СК России по региону, оперативники опросят пациентов, руководство и работников медучреждения, а также изучат должностные инструкции и прочую документацию. Свою проверку планирует провести и региональный минздрав.

Равнодушие медиков - это страшно. Издерганы врачи реформаторством, формализмом, невысокими своими доходами. Возможно, это отчасти и объясняет в некоторых ситуациях равнодушное отношение к пациентам. Объясняет, но не оправдывает. Моральный долг помогать людям еще никто не отменял, да и клятву врача, наверное, медики давали. А там: «...быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, (...), внимательно и заботливо относиться к больному...». Неужели забыли?

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