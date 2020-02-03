В Королеве пациент так домой хотел, что... гранатой врачу пригрозил

Одному из пациентов больницы в подмосковном Королеве грозит до 10 лет колонии за угрозы врачу. (Пациенты порой ведут себя как настоящие хулиганы! - прим. МГ.)

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Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, мужчина с гранатой в руке требовал от врача отпустить его домой. В больницу были вызваны взрывотехники, а медперсонал и пациенты эвакуированы.

У буйного пациента, которым оказался уже судимый 43-летний житель Балашихи, изъяли гранату и передали на исследование в экспертно-криминалистический центр.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

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По инф. rosbalt.ru

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