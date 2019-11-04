Старушка напала на врача с ножом: был равнодушен к пациентке…

В поликлинике Енисейска пожилая женщина напала на врача с ножом. Медик получила легкие ранения. Одна из версий — врач не реагировала на знаки внимания пациентки, что ее разозлило.

Как сообщает Newslab.ru, 30 октября 79-летняя женщина пришла в поликлинику без записи. Она села у кабинета врача-эндокринолога Натальи Тененбаум и ждала, пока та выйдет. Дождавшись, пациентка последовала за медиком к туалету, где стала угрожать кухонным ножом. Завязалась потасовка, врач получила несколько легких ранений, в том числе шеи. Очевидцы пришли ей на помощь.

Нападавшая назвала две причины произошедшего. Во-первых, врач не реагировала на знаки внимания, оказываемые ей женщиной. Поэтому и пошла в поликлинику выяснять отношения. Кроме того, медик еще в феврале поставила пациентке укол, но лучше ей не стало.

Сын Тененбаум подтвердил, что женщина несколько месяцев пыталась найти повод для общения с врачом, даже приходила к ее дому. С ней пытались разговаривать, но в полицию не обращались, жалея пожилого человека.

Следственный комитет не нашел в действиях пенсионерки умысла убить медика. Материалы вернули в полицию, которая примет решение о квалификации дела на основании заключения врачей о вреде, нанесенном здоровью Таненбаум. Нападавшая пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, которая поможет выявить ее вменяемость.

Даже, если бабушку признают психически здоровой, мы понимаем: это поведение - не совсем адекватно, мягко говоря. Увы, "возраст мудрости" - далеко не всем гарантирует эту самую мудрость! И, кстати, заметим: конфликты пациентов и медиков - далеко не так уж редки, и хорошо, когда они ведутся "в правовом поле":



По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ