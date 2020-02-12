Медсестра из Германии предложила поучить российских врачей вежливости

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран. В вопросах диагностики наши оказались лучше. Об этом она рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk. (Взгляд со стороны очень интересен, ведь он объективно показывает все достоинства и недостатки важнейшей сферы жизни. - прим. МГ.)

По ее словам, в ФРГ больше полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики, в России врачи лично осматривают пациента, послушают с помощью стетоскопа, пощупают пальцами. Правда, классические методы обследования также связаны с нехваткой соответствующей техники и дороговизной ее использования, признает она.

Мария также рассказала, что в России пациенты гораздо более терпеливые, чем в Германии. Они могут молчать даже при сильных болях, и благодарны медперсоналу за хорошее отношение: дополнительный укол обезболивающего, воду, еще одно одеяло. Немцы в этом плане более избалованы.

Впрочем, нашла она и недостатки российской системы здравоохранения. Так, по ее мнению, врачам не хватает вежливости, они не рассказывают пациентам, какими препаратами и методами их лечат (в России это воспринимается совершенно нормально), не предупреждают, что вот-вот сделают укол или возьмут кровь. Всех приготовлений к процедуре, по ее словам, недостаточно. В этой связи Герлиц поддерживает инициативу по проведению «курсов вежливости» для врачей, которые организуются в Москве с 2018 года.

Что тут сказать? Выводы медсестры вполне соответствуют реальному положению дел. Издерганы российские врачи реформаторством, формализмом, невысокими своими доходами. Возможно, это отчасти и объясняет в некоторых ситуациях равнодушное отношение к пациентам. Объясняет, но не оправдывает. Моральный долг помогать людям еще никто не отменял, да и клятву врача, наверное, медики давали. А пациенты - они, увы, привыкли боль терпеть, главное, чтобы помощь вовремя оказали, избалованными людьми россиян точно назвать нельзя, правда, порой видя хамское отношение медиков к себе, тоже порой не выдерживают и показывают кулаки. Так и идет все, в общем, не медицина, а сплошное поле для битв... за выживание.



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