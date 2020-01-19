Горько: сын застрелен бухим полицейским. С трудом удалось отсудить 500 тысяч...

Московский городской суд взыскал с МВД России в пользу Натальи Зверевой 500 тысяч рублей. Как сообщил адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы Зверевой, осенью 2015 года ее сына Дмитрия Демидова застрелил старший оперуполномоченный полиции Петербурга Андрей Артемьев.

Сначала женщина обратилась с иском о компенсации морального вреда за смерть сына в Замоскворецкий районный суд Москвы. Истица просила взыскать с ответчика четыре миллиона рублей. В январе прошлого года суд взыскал в ее пользу лишь 150 тысяч рублей.

Зверева посчитала эту сумму мизерной и подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд, который оставил в силе это решение.

Однако Верховный суд РФ указал, что сумма в 150 тысяч не соответствует практике ЕСПЧ. Постановление нижестоящего суда было отменено, а дело возвращено в Мосгорсуд. Позицию Зверевой о мизерной сумме в 150 тысяч рублей поддержала и Генпрокуратура.

Добавим, что 37-летний Дмитрий Демидов скончался в отделе полиции в ноябре 2015 года. Полицейский Андрей Артемьев выстрелил ему в рот из табельного оружия. Согласно результатам экспертизы, оперативник был пьян. При этом Артемьева признали виновным лишь в убийстве по неосторожности и приговорили к одному году и девяти месяцам колонии.

В январе 2018 года он вышел на свободу.

Увы, представители силовых структур - нет-нет да и мелькают в качестве фигурантов уголовной хроники.

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По инф. rosbalt.ru

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