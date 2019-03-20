Дело о пытках в ярославской колонии: обвиняемые остаются под стражей

Фрунзенский районный суд Ярославля постановил оставить под стражей пятерых бывших сотрудников двух колоний, которых обвиняют в пытках заключенного. Об этом рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

В суде рассматривалась мера пресечения бывшим сотрудникам колонии № 1 — Сипану Мамояну, Алексею Бровкину, Руслану Цветкову — и колонии № 8 — Сардору Зиябову и Дмитрию Никитенко.

Арест им продлен на три месяца — до 20 июня.

Ранее сегодня суд оставил под домашним арестом бывшего врио начальника ИК № 1 Дмитрия Николаева и бывшего замначальника колонии Игита Михайлова. Накануне Дзержинский районный суд Ярославля оставил до 20 июня под домашним арестом Ивана Калашникова, экс-заместителя начальника колонии № 1. Кроме того, был продлен на три месяца срок содержания под стражей девяти бывшим сотрудникам этой колонии.

Летом 2018 года «Новая газета» обнародовала представленное фондом «Общественный вердикт» видеокадры с избиением осужденного Евгения Макарова. Издание отмечало, что инцидент произошел в июне 2017 года в ИК № 1 в Ярославле.

Спустя некоторое время ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Позднее «Новая газета» вновь опубликовала видео с избиением осужденных. Кадры были сделаны в ИК № 1. После этого было также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств.

Как было установлено, 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН жестоко избивали осужденных. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии № 8.

Впоследствии уголовные дела были объединены в одно производство, а в рамках следствия были арестованы 17 сотрудников УФСИН.

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По поводу реальных пыток, практикуемых в местах заключения в России - давно бьют тревогу активисты-правозащитники. Об этом знают родственники пострадавших, адвокаты, представители силовых структур (которым выгоднее молчать, конечно). Наверняка докладывается и "на самый верх". Но, поскольку большого общественного резонанса у таких историй нет, то и наведение порядка в СИЗО и ИТК не происходит. А общество, в основном, просто не верит таким историям. Ведь у нас как принято считать? Во-первых, что "зря не сажают" (еще как сажают! Назовем это деликатно "судебными ошибками"). А во-вторых, потому что молчаливо принято считать: мол, "зэк - это не человек", так пусть с ним что хотят делают. Но тут впору вспомнить старую российскую поговорку: "От сумы да от тюрьмы - не зарекайся..."

По инф. rosbalt.ru

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