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Елизавета II скрепя сердце поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл жить независимо
По инф. Polit.ru   
15 Января 2020 г.
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Королева Великобритании Елизавета II после семейного совета, который состоялся 13 января, поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и жить частной жизнью.

Елизавета II скрепя сердце поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл жить независимо


- Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, — говорится в заявлении королевы.

Принц Гарри и его супруга какое-то время будут жить на два дома — в Великобритании и Канаде, а в ближайшие дни станут известны подробности «переходного периода» для них.

The Times отмечает, что намерение принца Гарри и Меган Маркл жить то в Великобритании, то в Северной Америке является беспрецедентным для членов монаршей семьи, которые должны появляться на публике на официальных и благотворительных мероприятиях.

Polit.ru

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