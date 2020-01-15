Елизавета II скрепя сердце поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл жить независимо

Королева Великобритании Елизавета II после семейного совета, который состоялся 13 января, поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и жить частной жизнью.

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- Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, — говорится в заявлении королевы.



Принц Гарри и его супруга какое-то время будут жить на два дома — в Великобритании и Канаде, а в ближайшие дни станут известны подробности «переходного периода» для них.



The Times отмечает, что намерение принца Гарри и Меган Маркл жить то в Великобритании, то в Северной Америке является беспрецедентным для членов монаршей семьи, которые должны появляться на публике на официальных и благотворительных мероприятиях.

Polit.ru

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