ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Елизавета II созвала семейный совет из-за отказа Гарри и Меган от королевских полномочий
По инф. rosbalt.ru   
12 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание с родственниками в связи с отказом принца Гарри и его жены Меган Маркл от полномочий старших членов королевской фамилии.

Елизавета II созвала семейный совет из-за отказа Гарри и Меган от королевских полномочий


Советоваться, что делать по этому поводу, королевская семья будет в поместье Сандрингем в понедельник, сообщает CNN.

Гарри прибудет на встречу в Норфолк, на которой также будут присутствовать его отец и брат - принцы Чарльз и Уильям. Меган же сейчас находится в Канаде и примет участие в разговоре по телефону.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 