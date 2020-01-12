Елизавета II созвала семейный совет из-за отказа Гарри и Меган от королевских полномочий

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание с родственниками в связи с отказом принца Гарри и его жены Меган Маркл от полномочий старших членов королевской фамилии.

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Советоваться, что делать по этому поводу, королевская семья будет в поместье Сандрингем в понедельник, сообщает CNN.



Гарри прибудет на встречу в Норфолк, на которой также будут присутствовать его отец и брат - принцы Чарльз и Уильям. Меган же сейчас находится в Канаде и примет участие в разговоре по телефону.

По инф. rosbalt.ru

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