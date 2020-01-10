Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от статуса членов королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от полномочий членов королевской семьи и всех королевских привилегий.

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- Мы решили отойти от дел в качестве "старших" членов королевской семьи и намерены стать финансово независимыми, но при этом будем по-прежнему поддерживать Её Величество королеву Елизавету II, — сообщили герцог и герцогиня Сассекские в своём Инстаграме.



Принц Гарри и его жена в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета - именно этот момент постоянно вызывал недовольство британских подданных, которые считают, что пара тратит слишком много денег налогоплательщиков на свои развлечения. Также супруги больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях и намерены создать собственную благотворительную организацию.



Известно, что решение принца Гарри и Меган Маркл сильно разочаровало королеву Елизавету, а принц Чарльз и принц Уильям "раскалены от ярости", передает издание "The Sun" со ссылкой на источник в Букингемском дворце. При этом официальное сообщение королевской канцелярии выглядит довольно сдержанно: "Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время".

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