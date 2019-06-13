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Эксперты подтвердили, что за дочь Алсу голосовали боты
По инф. rosbalt.ru   
13 Июня 2019 г.
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Компания Group-IB, которая проверяла результаты голосования на шоу «Голос. Дети», обнаружила более 40 тысяч голосов ботов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Это следует из финального отчета организации.

Эксперты подтвердили, что за дочь Алсу голосовали боты

Около 9,5 тысяч номеров участвовали в накрутке голосов. С них поступило больше 41 тысяч звонков, большая часть из них — из Башкирии.

В финале за Абрамову поступало до 300 звонков и SMS в секунду в то время как у соперников этот показатель, в среднем, достигал 110 голосов в секунду. В суперфинале ситуация повторилась.

Ранее «Первый канал» решил аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — говорилось в сообщении.

По инф. rosbalt.ru

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