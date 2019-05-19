Накрутки повсюду: скандал на «детском Голосе» обличил уязвимости «телевизионной демократии»

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История с накруткой голосов на шоу «Голос. Дети» в очередной раз доказала несовершенство нашего телевидения. Первый канал уже успел аннулировать результаты финала, а компания Group-IB забросала нас новостями о стоимости накрутки и возможностях для выявления заказчика крупного обмана. Но это ещё не самое интересное: оказалось, что система сетевого голосования имеет серьёзнейшие уязвимости, из-за которых может пострадать любое телевизионное шоу.
Обмануть систему голосования шоу «Голос. Дети» удалось довольно просто, пусть даже это и стоило около 2-3 миллионов рублей, как сообщили в компании Group-IB, которая занималась всей проверкой.
Один голос в среднем можно было купить за 60-80 рублей. За 38 тысяч голосов, которые «дополнительно» получила дочка Алсу Микелла Абрамова, пришлось бы заплатить до 3 миллионов рублей. В компании также отметили, что голоса чаще всего накручивают с помощью сим-карт, которые оформляют на реальных людей.
Конечно, несколько миллионов – сумма очень большая, но всё-таки не заоблачная. Есть в нашей стране богатые люди, которые способны заплатить такие деньги, а это значит, что все богачи могут вот так просто «сломать» результаты любого сетевого голосования.
В той же компании Group-IB заявили, что на «детском Голосе» не было даже кибератак или внутреннего воздействия, но при этом уязвимости вполне себе существуют и могут быть использованы в других случаях. По этой причине уже сейчас необходимо регулярно проверять все телепроекты и избавляться от брешей в защите.
Любопытно, что перед специалистами компании не ставили задачу найти инициаторов лживого голосования на «детском Голосе». Однако сами эксперты отметили, что найти заказчика накруток наверняка будет не очень сложно. Только вот для этого придётся провести ещё одно расследование.
- О каком-то доверии к современному телевидению сегодня говорить не приходится. Сначала у нас разгорелся скандал вокруг телешоу Малахова, ведь люди просто-напросто устали от постоянного и бесцеремонного копания в личной жизни, которое порой не нравится даже самим героям скандальных шоу.
Теперь вот на одном из крупнейших российских телевизионных проектов вскрылся огромный обман. Впрочем, в нашем мире немногому можно доверять на все 100%, но устраивать трагедию из-за этого факта точно не стоит. Невозможно слепо верить "людям из телевизора", зато можно верить себе! Критическое мышление сможет спасти нас от любых телевизионных обманов, ведь обхитрить человека думающего не так уж и просто. А сам человек уже не будет страдать от того, что его большое и искреннее доверие постоянно подставляют.
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