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Алсу назвала скандал с детским музыкальным шоу "какими-то играми"
По инф. argumenti.ru   
23 Мая 2019 г.
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Певица Алсу в среду, 22 мая, впервые прокомментировала скандал, который разгорелся после финала музыкального шоу "Голос. Дети". В этом конкурсе победу одержала дочь артистки Микелла Абрамова.

Алсу назвала скандал с детским музыкальным шоу "какими-то играми"

Алсу заявила, что дети оказались втянуты в "какие-то игры". Певица выразила надежду на то, что в итоге "все закончится хорошо", передает радиостанция "Серебряный дождь".

Артистка не стала отвечать на вопрос, примет ли ее дочь участие в повторном финале шоу "Голос. Дети", который запланирован на грядущую пятницу. Алсу заявила, что решение о выступлении в первый раз принимала Микелла, поэтому и сейчас она должна сделать выбор самостоятельно.

По инф. argumenti.ru

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