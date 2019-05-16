Фальшивый «Голос»: «Первый канал» аннулировал результаты конкурса, в котором победила дочь певицы Алсу

«Первый канал» решил аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — говорится в официальном заявлении телеканала.

Специальный выпуск проекта со всеми финалистами будет показан в прямом эфире 24 мая.



Ранее победа Микеллы Абрамовой вызвала широкий резонанс. За нее всего было подано 145 тысяч (или 53%) всех голосов, в том числе 109 тысяч SMS и 36,4 тысяч звонков. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст впоследствии заявил, что такого колоссального разрыва между участниками не было ни разу за всю историю проекта.



Затем компания Group-IB обнаружила массированную автоматизированную отправку SMS в пользу участника под номером 07 (под этим номером выступала Микелла Абрамова). По данным специалистов, в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч сообщений. Сообщается, что это - результаты только первой части расследования, все работы будут завершены до конца месяца.

По инф. rosbalt.ru

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