Эксперты дали прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах был опубликован многими мировыми СМИ со ссылкой на Boston Consulting Group (BCG), одну из ведущих международных консалтинговых компаний.
В исследовании, как отмечают СМИ, эксперты базировались на отчетах правительств, публикациях в прессе, сведениях о медицинской инфраструктуре, о показателях успешности лечения, эффективности ранее принятых властями мер и других показателях.
В России эксперты BCG ожидают пик заболеваемости в первую неделю мая. Карантинные меры, по их мнению, могут быть отменены в конце июня — начале июля.
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В большинстве стран Европы, а также в США пик заболеваемости, согласно выводам авторов прогноза, придется на вторую половину апреля — май. А карантин в них может закончиться к началу июля (за исключением, возможно, Швеции и Норвегии — эти государства планируют отказаться от карантинных мер чуть раньше, в конце июня).
В Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка заболеваемости придется на июнь, а прекратить карантин там можно будет в середине-конце августа.
Однако приведенные выкладки могут рассматриваться лишь как один из вариантов развития событий, в связи с чем Boston Consulting Group прокомментировала свой прогноз:
«Не так давно в публичное пространство попал проект рабочего документа BCG с примером одного из возможных сценариев развития ситуации с COVID-19. Этот документ более чем недельной давности вырван из контекста, и BCG не давала согласия на его распространение. В документе совершенно четко указано, что данная презентация не может быть использована в качестве рекомендаций в области здравоохранения и безопасности или же заменить собой такие рекомендации. Также она не может рассматриваться в качестве рекомендации к совершению каких-либо действий или в качестве обоснования для таких действий. Цифры в сценарии и различных прогнозах, содержащихся в данном документе, варьируются в диапазоне от сотен до тысяч и отражают лишь один из возможных исходов. При этом в презентации четко указана возможность того, что события могут развиваться и по совершенно иному сценарию».
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