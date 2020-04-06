Вирусолог: темпы заражения коронавирусом до лета не снизятся

По мнению профессора Анатолия Альштейна, потепление в весенние месяцы не окажет влияния на распространение COVID-19.

«Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее», – цитирует эксперта портал Ura.ru.

Вирусолог рассказал, что наиболее благоприятные условия для спада пандемии сложатся к лету. Он пояснил, что вспышки респираторных заболеваний наблюдаются, как правило, в холодные периоды. «Это происходит не из-за того, что вирус погибает от повышения температуры, а потому что снижается восприимчивость людей к вирусам – летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям», – рассказал медик.

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Альтштейн отметил, что предпринимаемые меры по борьбе с коронавирусом довольно эффективны, и в ближайшее время ситуация с COVID-19 в России улучшится.

По инф. sobesednik.ru

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