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Елена Малышева: «инфицированы коронавирусом будут практически все»
По инф. rosbalt.ru   
08 Апреля 2020 г.
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Телеведущая и врач Елена Малышева сомневается, что осенью мир ждет новая эпидемия коронавируса. По ее мнению, к тому времени у людей сформируется популяционный иммунитет.

Малышева: Инфицированы COVID-19 будут все

В эфире радио «Комсомольская правда» Малышева отметила, что «инфицированы коронавирусом будут практически все так же, как все мы сегодня инфицированы вирусом герпеса».

При этом она затруднилась определить природу вируса, является ли он биологическим оружием или созданием самой природы. «Самый мощный биотеррорист — это живая природа. Именно в ней создаются такие мутации, о создании которых люди и мечтать не в состоянии», — считает телеведущая.

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Доктор медицинских наук сообщила, что уже доказано, что иммунитет против вируса вырабатывается, а «почти 80% людей переносят эту инфекцию на ногах, абсолютно легко». Она добавила, что осенью возможна лишь легкая вспышка. «Каждую осень ведь возникают вспышки ОРЗ и даже гриппа, хотя огромная вакцинация от гриппа и большое количество лекарств», — напомнила медик.

В Москве за сутки подтверждено 697 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 5181 заболевший. За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса.

По инф. rosbalt.ru

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