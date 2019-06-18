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Дождались: тюремный срок за "пьяные" ДТП стал больше
Polit.ru   
18 Июня 2019 г.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Дождались: тюремный срок за "пьяные" ДТП стал больше

Изменения в статью 264 УК РФ предусматривают

ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет), а в случае гибели двух или более лиц — от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за ДТП, которые были совершены в пьяном виде и повлекли тяжелые травмы или гибель людей в июне 2019 года.

Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, согласно статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше 4 тысяч человек.

Ужесточения наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде, ждали давно. Ситуация расхожая: погиб родной человек, а виновнику аварии дали всего три года, да порой ещё и в колонии-поселении, о какой справедливости тут может идти речь. Надеемся, что теперь те, кто любят выпить, будут думать перед тем, как садиться за руль. Кстати, ещё одна инициатива, которая пока только проговаривается - конфискация автомобиля за повторное вождение в пьяном виде. Предложили её в ГИБДД. РПЦ, в свою очередь, предложение поддержало, заявив, что людям нужно помогать отказываться от употребления алкоголя за рулем на законодательном уровне.

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