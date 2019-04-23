Глава городских гаишников лишится работы: устроил ДТП по пьяни

В Чебаркуле начальник городского отделения ГИБДД попал в ДТП в состоянии опьянения.

Накануне в частном секторе Чебаркуля произошла авария. На месте оказался бывший сотрудник ППС, а ныне аварийный комиссар Марат Хуснутинов. Он записал, как начальник госавтоинспекции долгое время делает вид, что ничего не случилось, пытаясь скрыться с места аварии.

«Куда вы с места ДТП идете? Да вы пьяны, Григорий Викторович. Вы куда идете? Вы с места ДТП скрываетесь. Стойте на месте», — обращается аварийный комиссар к сотруднику ГИБДД. Тот на все вопросы и реплики многократно повторяет: «Ты о чем говоришь-то?»

В ГУ МВД по Челябинской области информацию подтвердили. «ДТП произошло с участием руководителя подразделения ГИБДД Чебаркуля. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Предварительно установлено, что сотрудник ГИБДД был в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе главка.

Позднее «Интерфаксу» уточнили, что Григорий Керусенко, возглавивший госавтоинспекцию Чебаркуля в январе, лишится работы в полиции. По результатам служебной проверки сотрудника уволят из полиции «по отрицательным мотивам». Меры дисциплинарного взыскания будут также применены к его руководителям. Добавим: и совершенно правильно, туда им и дорога!

По инф. rosbalt.ru

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