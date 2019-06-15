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Лидер группы "Коррозия металла" попался на пьяном вождении
По инф. argumenti.ru   
15 Июня 2019 г.
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53-летнего лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого (более известного как "Паук") задержали за вождение в нетрезвом состоянии. Инцидент произошёл в Подмосковье в четверг, 13 июня.

Лидер группы "Коррозия металла" попался на пьяном вождении

Правоохранители уточнили, что в деревне Беляниново на улице Центральная был остановлен автомобиль, за рулём которого находился житель Москвы 1966 года рождения. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, проходить медицинское освидетельствование отказался, при этом ранее он уже был лишен прав на управление транспортным средством.

По факту происшествия составлен административный акт по статье "отказ водителя от медосвидетельствования на состояние опьянения". Правонарушителю светит арест от 10 до 15 суток.

По инф. argumenti.ru

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