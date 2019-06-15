Лидер группы "Коррозия металла" попался на пьяном вождении

53-летнего лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого (более известного как "Паук") задержали за вождение в нетрезвом состоянии. Инцидент произошёл в Подмосковье в четверг, 13 июня.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Правоохранители уточнили, что в деревне Беляниново на улице Центральная был остановлен автомобиль, за рулём которого находился житель Москвы 1966 года рождения. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, проходить медицинское освидетельствование отказался, при этом ранее он уже был лишен прав на управление транспортным средством.



По факту происшествия составлен административный акт по статье "отказ водителя от медосвидетельствования на состояние опьянения". Правонарушителю светит арест от 10 до 15 суток.

По инф. argumenti.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ