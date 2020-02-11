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Давай руку, дружище: в Индонезии орангутанг спас человека из реки, кишащей змеями
|По инф. "Российской газеты"
|11 Февраля 2020 г.
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О трогательном случае спасения человека обезьяной рассказал фотограф-любитель Анил Прабхакар. Он запечатлел момент, когда обезьяна на индонезийском острове Борнео протягивает руку, чтобы вытащить человека из кишащей змеями воды.
Прабхакар, геолог из Кералы в Индии, находился в туристическом походе с друзьями в заповедном лесу, которым управляет Фонд выживания орангутангов Борнео, когда стал свидетелем этой сцены, сообщило агентство Associated Press.
Он увидел, как служащий заповедника, который очищает воду от змей, оказался окруженный рептилиями. В этот момент у воды показался большой орангутанг, немедленно протянувший лапу человеку, которому было трудно двигаться в мутной воде. Обезьяна вытащила человека на берег и ушла восвояси. «Казалось, что орангутанг говорил человеку: «Могу я вам помочь?», — написал в своем посте Анил Прабхакар, сказав, что служащий также быстро ушел от реки.
Эта трогательная встреча орангутанга с человеком, которую запечатлел фотограф на Борнео, растопила сердца людей во всем мире. Пользователи Instagram не устают восхищаться благородством обезьяны и ее «человеческой смекалкой и находчивостью». Под фотографией поставили лайки более 15 тысяч человек.
Ядовитые змеи представляют опасность для орангутангов на Борнео, которые находятся под угрозой исчезновения от лесных пожаров, утраты мест обитания и охоты на них. «Можно сказать, что змеи — их самый большой враг», — сказал Прабхакар.
По данным фонда BOS, орангутанг является единственной большой обезьяной в Азии и встречается в основном на Борнео и Суматре в Индонезии, а остальные 10 процентов этого вида обезьян находятся в Сабахе и Сараваке в Малайзии. По оценкам экспертов, в последние десятилетия популяция орангутангов на Борнео сократилась более чем на 80 процентов.
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