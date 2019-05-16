Дачная амнистия продлится до 2022 года. Будем амнистироваться?

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии». Напомним, что совсем недавно мы писали о юридических особенностях этой процедуры (часть 1, часть 2).

Законопроектом предлагается продлить до 1 марта 2022 года упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов и строений, а также садовых домов на дачных и садовых участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.

Если закон примут, оформить права на эти объекты можно будет в упрощенном порядке — на основании техплана. При этом подать документы в Росреестр владелец должен будет самостоятельно.

В отношении жилых и садовых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года, предлагается установить возможность использования упрощенного уведомительного порядка на бессрочной основе. По этому порядку правообладатель земельного участка должен направить в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, только одно уведомление — об окончании строительства объекта. Проверка возведенного объекта также будет осуществляться по упрощенным правилам, на соответствие данным, указанным в декларации и предельным параметрам строительства жилых и садовых домов, установленным действующим законодательством.

Напомним также, что сама привлекательность "иметь дачу" - сегодня под вопросом. Многи люди, увы, вынуждены продавать свою загородную недвижимость - давят налоги и другие поборы.

По инф. rosbalt.ru

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