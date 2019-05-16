ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дачная амнистия продлится до 2022 года. Будем амнистироваться?
По инф. rosbalt.ru   
16 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии». Напомним, что совсем недавно мы писали о юридических особенностях этой процедуры (часть 1, часть 2).

Дачная амнистия продлится до 2022 года. Будем амнистироваться?

Законопроектом предлагается продлить до 1 марта 2022 года упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов и строений, а также садовых домов на дачных и садовых участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.

Если закон примут, оформить права на эти объекты можно будет в упрощенном порядке — на основании техплана. При этом подать документы в Росреестр владелец должен будет самостоятельно.

В отношении жилых и садовых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года, предлагается установить возможность использования упрощенного уведомительного порядка на бессрочной основе. По этому порядку правообладатель земельного участка должен направить в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, только одно уведомление — об окончании строительства объекта. Проверка возведенного объекта также будет осуществляться по упрощенным правилам, на соответствие данным, указанным в декларации и предельным параметрам строительства жилых и садовых домов, установленным действующим законодательством.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 