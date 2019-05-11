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«Дачная амнистия»: объекты и документы
Консультирует Екатерина ФЕДУЛОВА   
11 Мая 2019 г.
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Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой, но кропотливой подготовки. Напомним, что тема юридических нюансов такой приватизации поднята нами в предыдущей публикации.

«Дачная амнистия»: объекты и документы

Объекты недвижимости, подпадающие под «амнистию»

В соответствии с условиями закона под «Дачную амнистию» подпадает несколько видов земельных участков, и некоторые категории строительной недвижимости. В первую очередь «амнистия» затрагивает участки земли, расположенные на территориях городов, поселков и деревень, которые были выделены под индивидуальное жилищное строительство. Вместе с землей, под условия программы попадают и объекты недвижимости, располагающиеся на таких участках.

  • К ним относятся:
  • Дачные домики,
  • Сараи;
  • Подсобные помещения;
  • Беседки;
  • Гаражи;
  • Навесы и т.п. сооружения.

И конечно, под действие «амнистии» подпадают дачные участки, расположенные не только в садоводческих и огороднических товариществах, но и недвижимость на них, включая жилые и подсобные помещений.

Исключение из правил

Несмотря на лояльность программы, «Дачная амнистия» предусматривает свои исключения: не могут быть оформлены в собственность по упрощенной схеме объекты недвижимости, располагающиеся на территории национальных парков или природных заповедников. Регистрация таких объектов невозможна и в общем порядке.

Под запрет подпадают также участки земли, на которых располагаются объекты атомной энергетики, силовых структур или же имеются культурные или исторические памятники.

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Какие документы необходимы

Убедившись, что ваш участок земли и сооружения на нем не входят в исключение и могут быть оформлены в собственность по программе «Дачная амнистия», необходимо собрать следующие документы, перечень которых немного рознится в зависимости от категории земли:

1. Для дачного домика, расположенного в садоводческом товариществе, не предусматривающего прописки (регистрации по основному или временному месту жительства) в регистрационную палату необходимо предоставить:

  • Кадастровый паспорт;
  • Документы, подтверждающие право владения землей заявителя.

2. При оформлении собственности по программе «Дачная амнистия» на жилое помещение, в котором предусмотрена прописка, необходимо первоначально получить в БТИ следующие документы:

  • Технический паспорт;
  • Кадастровый паспорт.

А затем подать в регистрирующий орган эти два документа вместе со следующими:

  • Документ, подтверждающий право владения землей;
  • Кадастровый паспорт на землю.

3. Для оформления права собственности на землю, в отношении которой у заявителя нет правоустанавливающих документов, сначала стоит обратиться в органы местного самоуправления для их получения. В число документов, подтверждающих право владения, входят:

  • Выписка из похозяйственной книги (о предоставлении заявителю земли для ведения личного подсобного хозяйства);
  • Акт о предоставлении земельного участка;
  • Иные документы, подтверждающие право владения землей.

Если таких документов не найдено, то участок земли оформить в собственность по упрощённой схеме будет невозможно. Как вариант его придется выкупить и затем оформить в собственность.

4. Если об участке вообще сведений нет даже в Росреестре, соответственно нет и Кадастрового плана, то можно сначала провести межевание, затем поставить землю на кадастровый учет с полным оформлением документации и только потом заняться оформлением собственности.

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Упрощенная процедура регистрации земельных участков, жилой и подсобной недвижимости по программе «Дачная амнистия» достаточно удобна, требует минимума бумажной волокиты, а также материальных и временных затрат. Поэтому вы можете успеть воспользоваться ей до марта следующего года.

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