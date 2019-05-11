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«Дачная амнистия»: объекты и документы
|Консультирует Екатерина ФЕДУЛОВА
|11 Мая 2019 г.
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Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой, но кропотливой подготовки. Напомним, что тема юридических нюансов такой приватизации поднята нами в предыдущей публикации.
Объекты недвижимости, подпадающие под «амнистию»
В соответствии с условиями закона под «Дачную амнистию» подпадает несколько видов земельных участков, и некоторые категории строительной недвижимости. В первую очередь «амнистия» затрагивает участки земли, расположенные на территориях городов, поселков и деревень, которые были выделены под индивидуальное жилищное строительство. Вместе с землей, под условия программы попадают и объекты недвижимости, располагающиеся на таких участках.
И конечно, под действие «амнистии» подпадают дачные участки, расположенные не только в садоводческих и огороднических товариществах, но и недвижимость на них, включая жилые и подсобные помещений.
Исключение из правил
Несмотря на лояльность программы, «Дачная амнистия» предусматривает свои исключения: не могут быть оформлены в собственность по упрощенной схеме объекты недвижимости, располагающиеся на территории национальных парков или природных заповедников. Регистрация таких объектов невозможна и в общем порядке.
Под запрет подпадают также участки земли, на которых располагаются объекты атомной энергетики, силовых структур или же имеются культурные или исторические памятники.
Какие документы необходимы
Убедившись, что ваш участок земли и сооружения на нем не входят в исключение и могут быть оформлены в собственность по программе «Дачная амнистия», необходимо собрать следующие документы, перечень которых немного рознится в зависимости от категории земли:
1. Для дачного домика, расположенного в садоводческом товариществе, не предусматривающего прописки (регистрации по основному или временному месту жительства) в регистрационную палату необходимо предоставить:
2. При оформлении собственности по программе «Дачная амнистия» на жилое помещение, в котором предусмотрена прописка, необходимо первоначально получить в БТИ следующие документы:
А затем подать в регистрирующий орган эти два документа вместе со следующими:
3. Для оформления права собственности на землю, в отношении которой у заявителя нет правоустанавливающих документов, сначала стоит обратиться в органы местного самоуправления для их получения. В число документов, подтверждающих право владения, входят:
Если таких документов не найдено, то участок земли оформить в собственность по упрощённой схеме будет невозможно. Как вариант его придется выкупить и затем оформить в собственность.
4. Если об участке вообще сведений нет даже в Росреестре, соответственно нет и Кадастрового плана, то можно сначала провести межевание, затем поставить землю на кадастровый учет с полным оформлением документации и только потом заняться оформлением собственности.
Упрощенная процедура регистрации земельных участков, жилой и подсобной недвижимости по программе «Дачная амнистия» достаточно удобна, требует минимума бумажной волокиты, а также материальных и временных затрат. Поэтому вы можете успеть воспользоваться ей до марта следующего года.
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