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Дачная амнистия 2019: коротко о главном
|Консультирует Екатерина Федулова
|02 Мая 2019 г.
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До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок оформления в собственность участков земли и расположенные на нем жилых строений был продлен еще на год – до 1 марта 2020 года.
Стоит вспомнить, что этот благой процесс развивается на фоне другого, грустного: дачные строения становятся объектом ужесточающихся налоговых обременений - и в целом интерес к обладанию дачами-огородами в обществе снижается. Но, как говорится, обстоятельства у всех разные - и тем, кто упорно держится за идею "своего хозяйства на своей земле" наша публикация будет полезна!
Преимущества
Ключевой особенностью «дачной амнистии» является наличие возможности зарегистрировать постройку постфактум. Если же делать это не в упрощённом порядке, то придётся сначала получать разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, а потом оформлять право собственности.
Положения закона, регламентирующего «дачную амнистию» упрощают процесс оформления собственности до минимума, предлагая, по сути, оптимальное и экономичное решение для эффективной и быстрой регистрации участков земли и расположенных на них объектов недвижимости.
Неоспоримым достоинством «дачной амнистии» считается также пакет документов, который необходимо собрать и представить в компетентный орган:
После прохождения процедуры упрощенной регистрации права собственности вы можете распоряжаться им как хотите: подарить, продать, завещать. Такие объекты могут стать предметом залога в банке (при оформлении кредита).
Все участки земли и объекты на них (а их насчитывается более 10 миллионов!) обладают хорошей ликвидностью и без проблем участвуют в гражданском обороте. Кроме того, в полученных в собственность по «дачной амнистии» строениях можно будет прописаться.
А если, не успеть?
Поскольку каждая программа имеет срок действия, то тем, кто не успеет ей воспользоваться, оформлять недвижимость в собственность нужно будет в общем порядке, проходя многочисленные инстанции и готовя множество документов.
Бессрочный порядок
Бессрочный порядок «дачной амнистии» предусмотрен для следующих объектов:
Однако на эти объекты и раньше не требовалось предоставления разрешительной документации.
Подробнее о том, какие документы необходимо предоставить и для каких объектов недвижимости, мы расскажем в следующей статье.
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