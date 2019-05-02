Дачная амнистия 2019: коротко о главном

До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок оформления в собственность участков земли и расположенные на нем жилых строений был продлен еще на год – до 1 марта 2020 года.

Стоит вспомнить, что этот благой процесс развивается на фоне другого, грустного: дачные строения становятся объектом ужесточающихся налоговых обременений - и в целом интерес к обладанию дачами-огородами в обществе снижается. Но, как говорится, обстоятельства у всех разные - и тем, кто упорно держится за идею "своего хозяйства на своей земле" наша публикация будет полезна!

Преимущества

Ключевой особенностью «дачной амнистии» является наличие возможности зарегистрировать постройку постфактум. Если же делать это не в упрощённом порядке, то придётся сначала получать разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, а потом оформлять право собственности.

Положения закона, регламентирующего «дачную амнистию» упрощают процесс оформления собственности до минимума, предлагая, по сути, оптимальное и экономичное решение для эффективной и быстрой регистрации участков земли и расположенных на них объектов недвижимости.

Неоспоримым достоинством «дачной амнистии» считается также пакет документов, который необходимо собрать и представить в компетентный орган:

Документ, подтверждающий право владения участком земли; Кадастровый паспорт.

После прохождения процедуры упрощенной регистрации права собственности вы можете распоряжаться им как хотите: подарить, продать, завещать. Такие объекты могут стать предметом залога в банке (при оформлении кредита).

Все участки земли и объекты на них (а их насчитывается более 10 миллионов!) обладают хорошей ликвидностью и без проблем участвуют в гражданском обороте. Кроме того, в полученных в собственность по «дачной амнистии» строениях можно будет прописаться.

А если, не успеть?

Поскольку каждая программа имеет срок действия, то тем, кто не успеет ей воспользоваться, оформлять недвижимость в собственность нужно будет в общем порядке, проходя многочисленные инстанции и готовя множество документов.

Бессрочный порядок

Бессрочный порядок «дачной амнистии» предусмотрен для следующих объектов:

Участки земли дачного хозяйства, садоводства, огородничества;

Гаражи, бани, беседки, садовые и дачные домики (объекты нежилого назначения).

Однако на эти объекты и раньше не требовалось предоставления разрешительной документации.

Подробнее о том, какие документы необходимо предоставить и для каких объектов недвижимости, мы расскажем в следующей статье.

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